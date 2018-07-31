В Сербии 15 человек пострадали в ДТП с автобусом, сообщили СМИ

31 июля 2018 20:37

Авария с участием автобуса и двух легковых автомобилей в Грделичком ущелье на юге Сербии привела к травмированию 15 человек. Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, передает национальное телевидение РТС.

ДТП произошло вечером во вторник вблизи поселка Предеяне на юге страны. "В столкновении участвовали автобус и два легковых автомобиля. Минимум пятнадцать пострадавших", - передает телеканал.

Отмечается, что движение по трассе продолжается. На месте ДТП работают медики и полиция.

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