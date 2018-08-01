Появились первые кадры с места крушения самолета в Мексике - ВИДЕО

В Сети были опубликованы первые кадры с места крушения пассажирского самолета, на борту которого находился 101 человек. Инцидент произошел в Мексике - воздушное судно следовало из Дуранго в Мехико, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

На кадрах видно самолет, упавший посреди поля. В небо поднимается черный столб дыма. Также на видео показано, что к месту аварии уже прибыли специалисты. Ролик был опубликован на YouTube.

Как ранее рассказал губернатор штата Дуранго Хосе Росас Аиспуро, причиной крушения самолета стал резкий порыв ветра. Падение произошло спустя несколько минут после вылета. При этом самолет резко снизился и ударился о землю левым крылом, в результате чего отвалились два двигателя.

Погибших в результате нет, однако 49 человек были госпитализированы.

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