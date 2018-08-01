В Грузии стартуют многонациональные учения НАТО "Достойный партнер"

Многонациональные военные учения "Достойный партнер 2018" стартуют в Грузии 1 августа и продлятся до 15 числа, сообщает министерство обороны страны. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В текущем году в многонациональных военных учениях примут участие более чем 3 тысячи военнослужащих из 13 стран, среди них военные из Грузии, США, Германии, Великобритании, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана и Армении.

"Цель учений - улучшение навыков стабильности, обороны и атаки, повышение готовности и совместимости Вооруженных сил Грузии, США и партнерских стран. К тому же, маневры направлены на обеспечение безопасной среды и стабильности в Черноморском регионе", - сказано в заявлении министерства.

К участию в маневрах будут привлечены 450 единиц военной техники, часть из них доставлены на базу "Вазиани" близ Тбилиси, где проходят учения, морским путем. В учениях так же подключена авиация США и немецкая бронетехника. Американские корабли уже доставили личный состав и военную технику вооруженных сил США в грузинский порт "Поти" из румынской Констанцы, а другая часть прибыла в Тбилисский международный аэропорт. Среди военной техники бронетранспортеры "Страйкер", боевые машины пехоты "Брэдли" и пять танков "Абрамс" (M1A2). К тому же, в текущем году в учениях задействованы американские боевые вертолеты AH-64 Apache ("Апач") и UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб").

Учения "Достойный партнер" в Грузии проводятся уже в четвертый раз.