Жителям Кубы предложили купить проект новой конституции

Со вторника, 31 июля, жители Кубы могут купить проект новой конституции страны. Об этом сообщает издание Correos de Cuba, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что 32-страничные проекты конституции поступили в продажу по цене в один кубинский песо (примерно 62 руб.). В течение недели власти планируют напечатать примерно 600 тыс. экземпляров проекта новой кубинской конституции.

По данным издания, кубинские власти в срок от 13 августа до 15 ноября вынесут новую конституцию на всенародный референдум.