Жителям Кубы предложили купить проект новой конституции
1 августа 2018 09:24 124
Со вторника, 31 июля, жители Кубы могут купить проект новой конституции страны. Об этом сообщает издание Correos de Cuba, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что 32-страничные проекты конституции поступили в продажу по цене в один кубинский песо (примерно 62 руб.). В течение недели власти планируют напечатать примерно 600 тыс. экземпляров проекта новой кубинской конституции.
По данным издания, кубинские власти в срок от 13 августа до 15 ноября вынесут новую конституцию на всенародный референдум.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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