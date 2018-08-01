Пьяный американец разбил 36 автомобилей - ВИДЕО

Результатом поездки оказались 36 разбитых и покореженных им автомобилей, тысячи долларов убытков и предстоящее судебное разбирательство, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

За всю свою долгую историю служба 911 американского города Нью-Джерси еще не получала одновременно столько звонков от разгневанных граждан, кричащих в трубку о своей разбитой машине. Казалось, что по одной улице мегаполиса пронесся смерч, повредивший сразу 36 припаркованных автомобилей. Но, оказалось, что природная стихия здесь была ни при чем. Машины крошил 22-летний американец Мигель Алеман, который перебрал с алкоголем.

Алеман всю ночь отдыхал со своими двумя подружками в баре, а затем пьяным сел за руль и отправился домой. Результатом поездки оказались 36 разбитых и покореженных им автомобилей, тысячи долларов убытков и предстоящее судебное разбирательство.

Когда полицейские прибыли на место массового ДТП, они обнаружили, что вместе с виновником аварий в машине находились две пассажирки. Все трое участников оказались пьяны, но не пострадали - в "Хонде" сработали все подушки безопасности.

Сейчас виновник аварии арестован и скоро предстанет перед судом. Полиция изучает камеры видеонаблюдения возле бара. Если полицейским удастся установить свидетелей, которые видели, как пьяный водитель усаживается за руль, и не сообщили об этом в полицию, им также может грозить штраф.

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