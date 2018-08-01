Доходы Apple за третий квартал года превзошли прогнозы
1 августа 2018 10:51 139
Компания Apple за третий квартал 2018 года зафиксировала выручку в $53,3 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность корпорации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Продажи за данный период выросли на 17%, прибыль на акцию составила $2,34. При этом, как отмечает агентство, аналитики прогнозировали выручку в $52,4 млрд и $2,18 на акцию соответственно.
На фоне новостей о положительной отчетности акции компании растут, в настоящий момент зафиксирован рост на 0,20%.
В четвертом квартале Apple ожидает получить выручку в размере от $60 до $62 млрд. Аналитики оценивают этот показатель в $59,4 млрд.
Ранее СМИ сообщили, что гаджеты Apple могут подорожать из-за торговой войны США и КНР.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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