Доходы Apple за третий квартал года превзошли прогнозы

Компания Apple за третий квартал 2018 года зафиксировала выручку в $53,3 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность корпорации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Продажи за данный период выросли на 17%, прибыль на акцию составила $2,34. При этом, как отмечает агентство, аналитики прогнозировали выручку в $52,4 млрд и $2,18 на акцию соответственно.

На фоне новостей о положительной отчетности акции компании растут, в настоящий момент зафиксирован рост на 0,20%.

В четвертом квартале Apple ожидает получить выручку в размере от $60 до $62 млрд. Аналитики оценивают этот показатель в $59,4 млрд.

Ранее СМИ сообщили, что гаджеты Apple могут подорожать из-за торговой войны США и КНР.