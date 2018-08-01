Боец ММА подрался с прохожими — в результате ему наложили 21 шов - ВИДЕО
Американскому бойцу без правил Джареду Гордону пришлось оттачивать своё мастерство не на ринге с титулованными спортсменами, а прямо на улице с хулиганами. Видео с камеры видеонаблюдения боец выложил только сейчас в своём "твиттере", а в "Инстаграме" опубликовал те самые фото, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
Гордон рассказал, что в тот день был со своим другом. Около парикмахерской они встретили бывшего ученика Гордона, и у них завязался разговор. Как раз в этот момент мимо проходили двое хулиганов, один из которых сначала плюнул парню в лицо, а потом принялся махать руками.
На кадрах видно, как друг Гордона вступился за его бывшего ученика и попытался образумить хулигана. Но тот явно желал побоища и получил его. В спарринг с ним пустился спортсмен. В результате они разбили витрину парикмахерской, где осколками Джаред разрезал руку. Врачам пришлось накладывать ему 21 шов.
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