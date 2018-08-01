В ЦАР рассказали о нападавших на российских журналистов

На российских журналистов, снимавших в Центральноафриканской республике документальное кино, перед убийством напали десять человек, сообщает Radio Ndeke Luka. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



В ЦАР находились трое российских граждан - журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. По данным радиостанции, на них напали около шести часов вечера в 23 километрах от города Сибут.

"Представители сил безопасности попросили их не уезжать, потому что было уже темно. Они настояли на своем и уехали", - заявил местный чиновник Марселин Йойо.

По его словам, все злоумышленники "носили тюрбаны и говорили только по-арабски".

В миссии ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) заявили, что тела погибших россиян были найдены в оставленной машине в 33 километрах к северу от Сибута. СК возбудил уголовное дело и заявил о готовности помочь африканским правоохранителям в расследовании преступления.