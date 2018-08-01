Огромная волна поглотила судно в Индийском океане - ВИДЕО

На этих кадрах огромная волна перевернула лодку в Индийском океане.

Туристы в ужасе наблюдали, как белое судно буквально поглотил океан. Остров Серферс-рай, рядом с которым произошел инцидент, очень популярен среди туристов и серфингистов, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Информации о том, были ли на борту люди - нет.

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