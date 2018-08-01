Воры-неудачники попытались украсть банкомат, но опозорились - ВИДЕО
На кадрах видно, как в помещение с монтировкой в руках вваливается мужчина в маске. Он пытается открыть второй створ двери ударом ноги, но ему это не удается. После этого вор кидается к банкомату, но ему не удается сдвинуть аппарат с места, передает Day.Az со ссылкой на ntv.ru.
На помощь ему приходят два сообщника. Один из них вкатывает тачку, чтобы вывезти банковский аппарат, но в результате лишь случайно роняет своего подельника на пол.
В конце концов одному из злоумышленников удается уронить банкомат. Он частично затаскивает его на тачку, но аппарат не проходит по ширине в дверь. В итоге воры предприняли еще несколько попыток открыть второй створ двери и были вынуждены уйти ни с чем.
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