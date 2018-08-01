Убившие отца сестры-армянки рассказали о своем рабстве

Стали известны новые подробности трагедии в семье Хачатурянов.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Комсомольскую правду", тело отца семейства с многочисленными колото-резаными ранами шеи и груди нашли в минувшую пятницу на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. На следующий день по подозрению в убийстве были задержаны трое дочерей погибшего - 17, 18 и 19 лет. Во время допроса девушки признали вину, сообщив, что отец долгое время причинял им "моральные страдания".

Средняя дочь - Ангелина, рассказала, что поздно пошла в школу и училась с младшей сестрой Марией в одном классе. Но младшая сестра в этом году всего 7 раз была в школе. Как призналась Ангелина, в школе не обращали внимания на их синяки и ссадины, только психолог пыталась поговорить с ними.

"Иногда к нам в дверь звонили, мы думали, что это, наверное, полицейские или органы опеки пришли узнать, как мы. Но отец просто дверь не открывал и все", - рассказала девочка.

Ангелина сообщила, что отец пил какие-то успокоительные препараты и даже лечился в психиатрической больнице.

Старшая сестра Кристина рассказала, что отец выгнал их мать из дома 2,5 года назад. До этого он бил ее сильнее, чем дочек. Хачатурян запрещал им звонить и общаться с матерью, но они все же делали это тайком, когда его дома не было, сообщила девочка. По ее рассказу, у Хачатуряна был специальный звоночек. Когда он звонил в него, одна из девочек обязана была подбежать к нему и сделать все, что он скажет.

"Он даже окно сам не открывал, мы должны были ему прислуживать, как рабыни", - подчеркнула Кристина.

Отец никуда не отпускал сестер. Вся квартира находилась под видеонаблюдением, и он отслеживал каждый шаг дочерей. У него дома хранился целый арсенал. Однажды Хачатурян наставил на полицейского дробовик и угрожал ему. Даже видеозапись была этого, но потом ее почему-то удалили и все замяли, рассказали девочки.

Соседка по камере младшей сестры Марии рассказала, что девушка все время плачет и говорит о матери. Женщина рассказывает, что девочка в шоке и не понимает ситуацию. Маша скучает по маме, которая была с ними в день, когда в их квартире проходили следственные действия.

Ни у одной из сестер Хачатурян нет адвоката. Только те, что назначил суд. Что и как будет дальше, ни одна из девочек даже не понимает.

Соседи рассказали телеканалу "Россия", что Михаил был деспотом и тираном, а также торговцем наркотиков. Они утверждают, что неоднократно обращались в полицию, но в ведомстве якобы об этом и не слышали. Сообщается, что в СКР предполагают, что девушки убили отца, когда он спал, но при этом считают, что это он довел их до этого.

Во дворе практически все соседи выступают за девушек. И даже решили собрать подписи в их поддержку и отправить в Следственный комитет. Среди многочисленных публикаций в СМИ говорилось и о возможных сексуальных домогательствах мужчины в отношении дочерей. В частности, телеграм-канал 112 сообщил, что Михаил Хачатурян принуждал младшую дочь к интиму.