Дед не разобрался с камерой телефона и стал интернет-звездой - ВИДЕО

1 августа 2018 13:00

Молодой человек решил сделать предложение своей девушке в парке, где у них прошло первое свидание, и захотел снять это событие на видео. Чтобы девушка не догадалась заранее, он попросил снять предложение руки и сердца на свой телефон случайного пожилого мужчину, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Дедушка старательно исполнил просьбу влюбленного юноши, однако перепутал и снял все на фронтальную камеру. Таким образом, влюбленные на видео не попали, зато в кадре остались эмоции "оператора" и случайных прохожих, которые радовались тому, что она сказала "да".

Впоследствии на дедушку никто не рассердился, пара сочла, что съемка получилась веселой и необычной и выложила видео на Youtube.
 

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Дед не разобрался с камерой телефона и стал интернет-звездой

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az