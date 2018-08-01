Дед не разобрался с камерой телефона и стал интернет-звездой - ВИДЕО
Молодой человек решил сделать предложение своей девушке в парке, где у них прошло первое свидание, и захотел снять это событие на видео. Чтобы девушка не догадалась заранее, он попросил снять предложение руки и сердца на свой телефон случайного пожилого мужчину, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
Дедушка старательно исполнил просьбу влюбленного юноши, однако перепутал и снял все на фронтальную камеру. Таким образом, влюбленные на видео не попали, зато в кадре остались эмоции "оператора" и случайных прохожих, которые радовались тому, что она сказала "да".
Впоследствии на дедушку никто не рассердился, пара сочла, что съемка получилась веселой и необычной и выложила видео на Youtube.
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