Названы предполагаемые убийцы российских журналистов в ЦАР

Причастными к убийству троих российских журналистов на территории Центральноафриканской Республики (ЦАР) могут быть боевики из исламистской группировки "Селека". Об этом сообщает телеканал Corbeau News Centrafrique со ссылкой на власти страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным радио Ndele Luka, россияне были похищены примерно десятью людьми. Чиновник Марселин Йойо заявил, что на машину журналистов напали неподалеку от города Сибю. При этом все злоумышленники, по словам мужчины, носили тюрбаны и говорили только на арабском.

Ранее правозащитники указали на странность убийства российских журналистов в Африке.