Легенду российского биатлона обвинили в коррупции

Бывший президент Союза биатлонистов Норвегии Туре Бейгард обвинил бывшего главу СБР Александр Тихонова в попытке подкупа должностного лица, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Бейгарда, в 2013 году Тихонов пытался подкупить его, вручив кошелек с €500.

"Я воспринял это как попытку подкупить меня, получить от меня ответную услугу. Это называется коррупция. Ходили слухи, что в те дни не только я получил деньги от Тихонова, но у меня нет абсолютно никаких доказательств", - приводит слова Бейгарда Аftenposten.