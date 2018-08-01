Легенду российского биатлона обвинили в коррупции
1 августа 2018 14:16 207
Бывший президент Союза биатлонистов Норвегии Туре Бейгард обвинил бывшего главу СБР Александр Тихонова в попытке подкупа должностного лица, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам Бейгарда, в 2013 году Тихонов пытался подкупить его, вручив кошелек с €500.
"Я воспринял это как попытку подкупить меня, получить от меня ответную услугу. Это называется коррупция. Ходили слухи, что в те дни не только я получил деньги от Тихонова, но у меня нет абсолютно никаких доказательств", - приводит слова Бейгарда Аftenposten.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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