Десятилетний пловец побил рекорд 23-кратного олимпийского чемпиона
2 августа 2018 00:19 227
В США десятилетний Кларк Кент побил рекорд легендарного американского пловца Майкла Фелпса, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
На первенстве Дальнего Запада юный спортсмен проплыл 100 метров баттерфляем за 1 минуту 9,38 секунды, таким образом более чем на секунду превзойдя достижение 33-летнего Фелпса, установленное в 1995 году.
На соревнованиях Кент получил прозвище Супермен, а его тренер заявил, что никогда не встречался с подобным талантом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
1 августа 23:59 377
Опубликовано фото погибших в ЦАР журналистов со следами пыток - ФОТО
1 августа 23:57 432
Опубликовано видео из салона падающего самолета в Мексике - ВИДЕО
1 августа 22:45 226
ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне
1 августа 22:43 453
Эрдоган: США не стоит угрожать Турции
1 августа 22:41 286
Обама примет участие в избирательных кампаниях кандидатов в конгресс США
1 августа 22:39 273
В Киеве митинг против сноса гаражей закончился стрельбой, есть пострадавший
1 августа 23:56
700 bal toplayan gənc: "Bu nəticəni əldə etmək üçün..." - FOTO
1 августа 23:42
Azərbaycanda kişini ildırım vuraraq öldürüb - VİDEO
1 августа 23:18
В Баку показали тренды летней детской моды - ФОТО
1 августа 22:45
ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне
1 августа 22:43
Эрдоган: США не стоит угрожать Турции
1 августа 22:31
Троих украинских хакеров арестовали по запросу США
1 августа 22:11
Геологи раскрыли тайну рождения голубых бриллиантов
1 августа 21:46
Samsung Galaxy S9 провалился в продажах
-
1 Авг. 01:37 9 638
-
1 Авг. 12:12 9 486
-
1 Авг. 18:51 7 524
-
1 Авг. 20:08 6 319
-
1 Авг. 10:12 5 148