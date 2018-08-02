Десятилетний пловец побил рекорд 23-кратного олимпийского чемпиона

2 августа 2018 00:19

В США десятилетний Кларк Кент побил рекорд легендарного американского пловца Майкла Фелпса, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На первенстве Дальнего Запада юный спортсмен проплыл 100 метров баттерфляем за 1 минуту 9,38 секунды, таким образом более чем на секунду превзойдя достижение 33-летнего Фелпса, установленное в 1995 году.

На соревнованиях Кент получил прозвище Супермен, а его тренер заявил, что никогда не встречался с подобным талантом.

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