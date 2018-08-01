В Таджикистане предотвратили теракт против российских военных

В Таджикистане нейтрализовали подпольную террористическую ячейку запрещенной в стране "Партии исламского возрождения", сообщили РИА Новости в центре общественных связей госкомитета нацбезопасности республики, передает Day.Az.



Спецоперация прошла в феврале, тогда задержали 14 человек. Они планировали совершить крупные теракты в марте в ходе празднования Навруза. В том числе разрабатывалась атака на 201-ю российскую военную базу в Душанбе.

Подробности стали известны после суда. Всех арестованных признали виновными в наёмничестве, организации деятельности экстремистской организации, незаконном пересечении государственной границы, а также терроризме.

Суд Душанбе приговорил двоих основателей ячейки - 25-летнего Фахриддина Гулова и его ровесника Махмуджона Азамова - к 26 годам лишения свободы. Другие фигуранты получили по семь лет лишения свободы.

Сообщается, что террористы проходили специальную подготовку на базе под Джелалабадом, после чего участвовали в боевых действиях в составе подразделений "Исламского государства"*. Боевую подготовку финансировала "Партия исламского возрождения".