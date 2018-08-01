Бортпроводнику стало обидно, что никто не слушает правила, и он нашёл выход - ВИДЕО

Бортпроводник авиакомпании Virgin America Майко Тонгко-Барри устроил на борту настоящее танцевальное представление вместо скучного и банального инструктажа по безопасности. Его мало кто слушает, а тут мужчина обратил на себя внимание всех пассажиров, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Зажигательными движениями и под музыку он показал, где находятся аварийный выходы и прочие важные правила. Стоит отметить, что Майко двигался как профессиональный танцор, чем вызывал восторг у изумлённых пассажиров.

Один из них выложил в "Твиттер" ролик с необычным инструктажем, и тот стал вирусным. На момент публикации его посмотрел почти миллион пользователей.

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