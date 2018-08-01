Отморозок ударил девушку за то, что она не приняла его комплимент - ВИДЕО

Посетители кафе в Париже стали свидетелями вопиющего случая, произошедшего с несчастной девушкой по имени Мари Лягер. Она переходила дорогу, а навстречу ей двигался незнакомец. Он-то как раз и не смог устоять перед симпатичной француженкой в красном платье и обронил в её сторону парочку грубых комплиментов, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Вместо "спасибо" он услышал в ответ "заткнись", что вывело его из себя. Он взял со стола пепельницу и швырнул в девушку, только промахнулся. После этого негодяй подошёл к ней и ударил в лицо за отказ с ним знакомиться и за грубый ответ.

"Меня это возмутило, и я пробормотала себе под нос "заткнись". Не думала, что он это услышит... Я уже тогда почувствовала, что он может меня ударить, но убегать не стала. И извиняться перед ним я тоже не стала"

Мари Лягер

Момент происшествия попал на камеру видеонаблюдения с открытой веранды. Запись девушке отдал владелец кафе, чтобы она смогла найти негодяя и наказать его. Полиция уже занялась поисками незнакомца, и когда его поймают, то против него будет заведено уголовное дело о "сексуальных домогательствах и насилии с применением оружия (пепельницы)". А пока Мари выложила на YouTube ролик и прославила ублюдка на весь мир. Запись стала вирусной и собрала больше трёх миллионов просмотров.

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