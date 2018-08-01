Момент молниеносной охоты гепарда на газель, попал на камеры - ВИДЕО

Фотограф дикой природы Heiko Denker запечатлел атаку гепарда, догнавшего газель в национальном парке Этоша (регион Ошикото, Намибия), передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Гепард продемонстрировал невероятную скорость и догнал, имеющую почти 100-метровую фору газель. Хищная кошка, выбрав себе добычу, во время своей молниеносной атаки, проигнорировала попадавшихся на пути других парнокопытных обитателей заповедника.

После успешной охоты, на поле появился ещё один гепард, который не торопясь подбежал к своему соплеменнику и присоединился к трапезе.

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