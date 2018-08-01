Вор лишил телефона девушку во время селфи-съёмки её подруги на карнавале - ВИДЕО

Участница праздничного карнавала Bloco do Bola Preta, организованного в Рио-де-Жанейро, в начале февраля, делая совместное с подругами селфи, запечатлела воровство телефона, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Воришка, воспользовавшись эффектом неожиданности, лишил гаджета, идущую сзади девушку. Пока подруги распевали национальные песни и медленно шли в людском потоке, неизвестный злоумышленник молниеносно выхватил телефон из рук девицы и растворился в толпе. Момент кражи попал на видеокамеру одной из подруг.

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