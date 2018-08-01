В Средиземном море спасли почти 300 мигрантов
1 августа 2018 18:03 129
Береговая охрана Ливии в ходе двух операций спасла с резиновых лодок 282 человека, которые пытались незаконно попасть в Европу, сообщает новостной портал "Йоум7" со ссылкой на официального представителя сил береговой охраны Айюба Касема. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
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По его словам, в ходе первой операции военные сняли с двух судов в окрестностях Триполи 181 человека, включая девять детей.
"Это выходцы из стран Африки, есть также граждане арабских стран, в частности, Египта и Палестины", - сказал он.
Касем добавил, что вторая операция завершилась спасением еще 101 мигранта. Все нелегалы доставлены на ливийскую военную базу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!