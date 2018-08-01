В Средиземном море спасли почти 300 мигрантов

Береговая охрана Ливии в ходе двух операций спасла с резиновых лодок 282 человека, которые пытались незаконно попасть в Европу, сообщает новостной портал "Йоум7" со ссылкой на официального представителя сил береговой охраны Айюба Касема. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

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По его словам, в ходе первой операции военные сняли с двух судов в окрестностях Триполи 181 человека, включая девять детей.

"Это выходцы из стран Африки, есть также граждане арабских стран, в частности, Египта и Палестины", - сказал он.

Касем добавил, что вторая операция завершилась спасением еще 101 мигранта. Все нелегалы доставлены на ливийскую военную базу.