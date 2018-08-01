В Греции арестовали подозреваемого в пяти поджогах в Аттике

В Греции арестован на месте преступления мужчина, подозреваемый в пяти пожарах в районе Марафон в Аттике, сообщила пожарная служба страны. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По ее данным, 35-летний грек может оказаться виновником пяти пожаров, произошедших в муниципалитете Марафона с 26 по 31 июля, всего через несколько дней после пожара в этом же районе, унесшем жизни 90 человек.

"Греческие полицейские вместе с сотрудниками управления по борьбе с преступлениями в сфере пожарной безопасности и следственным отделом пожарной службы города Неа Макри арестовали с поличным гражданина Греции, 35 лет, как виновника в преднамеренном поджоге и обвиняемого в пяти пожарах, произошедших в районе с 26 по 31 июля 2018 года", - сообщила пожарная служба.

Арестованный предстанет в среду перед обвинителем Афинского суда первой инстанции.

В этом же районе 23 июля произошел катастрофический пожар, жертвами которого стали 90 человек, 190 получили ранения.