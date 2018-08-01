В Вене полицейским собакам выдали ботинки для защиты от жары
1 августа 2018 19:56 151
В Вене полицейским собакам выдали специальные ботинки на лапы для защиты от жары. Об этом сообщает Neue Westfälische. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, из-за аномальной жары в столице Австрии очень сильно нагревается асфальт.
Как отмечается, для того, чтобы защитить лапы собак от повреждений и были выданы ботинки.
При этом данные ботинки также используются для поисковых операциях, где есть опасность порезаться осколками стекла.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!