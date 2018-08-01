В Москве нашли пропавшего кота Бегемота из "Булгаковского дома"

1 августа 2018 19:02

Кот Бегемот, который был похищен утром в среду из музея-театра "Булгаковский дом", нашелся возле Театра Моссовета, сообщается на официальной странице учреждения. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Музей-театр "Булгаковский Дом" расположен на улице Большая Садовая. В нем находится экспозиция, посвященная жизни и творчеству Михаила Булгакова, регулярно проходят экскурсии, постановки и другие мероприятия. В 2005 году руководство музея объявило конкурс, чтобы найти кота Бегемота, который стал символом учреждения и его полноправным сотрудником. Утром в среду неизвестная женщина украла питомца, сотрудники музея подали заявление о пропаже Бегемота в полицию.

"Кот Бегемот нашелся! Его подкинули уже без ошейника к Театру Моссовета, где его нашли сотрудники полиции. Спасибо всем неравнодушным!", - говорится в сообщении пресс-службы.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az