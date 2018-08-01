В России мужчина застрелил семью из трех человек
1 августа 2018 19:59 196
Мужчина в Приморье застрелил семью из трех человек, а затем покончил с собой, говорится в сообщении регионального управления СК РФ. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Отмечается, что тела мужчины, женщины и малолетнего ребенка были обнаружены в одном из домов села Каменушка Уссурийского городского округа Приморского края с огнестрельными ранениями.
По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Следствие установило, что к преступлению причастен 49-летний местный житель, тело которого обнаружено в соседнем доме. По заключению эксперта, он покончил с собой.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!