В столице Зимбабве слышна стрельба после выборов

На улицах столицы Зимбабве Хараре слышны выстрелы из автоматического оружия после оглашения результата выборов, прошедших в стране, передает Reuters. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает The Herald в парламентских выборах одержала победа правящая партия "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт", которая получила 109 мест в парламенте. Оппозиционной партии "Движение за демократические перемены" досталось 41 место в парламенте.

После того, как стали известны эти результаты, на улицах Хараре начались столкновения военных со сторонниками оппозиции, против которых был применен слезоточивый газ. Также сообщается о том, что над городом был замечен военный вертолет.