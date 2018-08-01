СМИ: конгресс требует от Пентагона новой программы по ПРО

Конгресс США потребовал от Пентагона, чтобы ведомство разработало программу по развитию противоракетной обороны (ПРО) на следующий год, сообщает издание Defense News. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пентагон должен будет проработать и сформулировать первоначальный план по развитию потенциала ПРО на следующей год, говорится в материале.

Конгрессмены требуют от чиновников программы, в рамках которой были бы разработаны средства перехвата враждебных баллистических ракет во время их ускоренного или начального этапа полета с использованием кинетических перехватчиков.

При этом возможности в рамках новой программы должны быть экономически эффективными. Они также могут быть воздушными и корабельными, пишет Defense News.

Например, в прошлом году требовались перехватчики баллистических ракет космического базирования, отмечает издание.