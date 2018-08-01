В России заявили о достижении соглашения по войскам Ирана в Сирии

Иранские войска отвели свои тяжелые вооружения в Сирии на расстояние 85 км от оккупированных Израилем Голанских высот. Об этом заявил специальный посланник президента РФ Владимира Путина в Сирии Александр Лаврентьев, пишет Reuters. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

При поддержке России, Ирана и ливанского шиитского ополчения "Хезболла" президент Сирии Башар Асад отбил у повстанцев и боевиков территорию на юго-западе Сирии, приблизившись к Голанам.

Москва попыталась успокоить Израиль, заявив, что хочет, чтобы сирийские войска размещались только на находящихся сирийцами Голанах или вблизи них. Израиль, однако, настаивает на том, чтобы силы, контролируемые Ираном, его заклятым врагом, полностью вышли из Сирии сейчас, когда гражданская война там заканчивается.

"Иранцы ушли, шиитских формирований там нет", - заявил дипломатический представитель России.

Лаврентьев сказал, что иранские военнослужащие, которых он назвал "советниками", могут быть среди сирийских вооруженных сил, которые остаются ближе к израильской границе

"Но нет единиц тяжелой техники и вооружений, которые могли бы создавать угрозу для Израиля на расстоянии 85 км от линии разграничения", - сказал Лаврентьев.

Израильские чиновники признали такое решение неудовлетворительным.

"То, что мы установили как красную линию, - это военное вмешательство и укрепления Ирана в Сирии, и не обязательно на нашей границе", - сказал министр регионального сотрудничества Цахи Ханегби, сославшись на угрозу большей дальности, создаваемую иранскими ракетами или беспилотными летательными аппаратами, расположенными в Сирии.

"Никаких компромиссов и уступок в этом вопросе не будет", - заявил представитель Тель-Авива.

Ранее Израиль заявил, что будет предпринимать действия против присутствия Ирана на всей территории Сирии. С таким заявлением выступил в ходе посещения аннексированных Израилем Голанских высот министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман.

Иранское присутствие в Сирии необоснованно, и мы не готовы согласиться на иранское присутствие в Сирии где бы то ни было", - сказал министр, чьи слова распространила во вторник пресс-служба израильского Минобороны.

"Мы (Израиль) будем действовать против любых иранских попыток закрепиться в Сирии, - продолжил Либерман. - В тот момент, как мы идентифицируем присутствие Ирана, мы будем действовать, не имеет значения, будет ли это на расстоянии 40 км, или 80 км (от границ Израиля)".

Также Иран, против которого Вашингтон начал масштабную кампанию, намерен противостоять США на Ближнем Востоке и поможет Сирии в случае агрессии.