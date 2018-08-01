Незрячий парень совершил семь тысяч убийств в играх

Известный стример в YouTube под ником TJ The Blind Gamer сообщил о своих киберспортивных достижениях. Парень гордится тем, что совершил 7 тысяч 611 убийств в онлайновом шутере Call of Duty: WWII, при этом играя абсолютно вслепую из-за травмы глаз и последующей наступившей слепоты. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Геймер играет, ориентируясь на звуки, а целиться помогает ему голосовой помощник Amazon Alexa.

TJ The Blind Gamer играет в игры серии Call of Duty с 8 лет. Сперва его интересовало лишь прохождение сюжетного режима, но через пару лет ему захотелось сложностей, и молодой человек начал увлекаться онлайновыми боями в мультиплеере Call of Duty: Modern Warfare 2. К тому времени он уже носил очки и видел лишь правым глазом.

Последняя игра, в которой он играл, будучи зрячим, была Call of Duty: Black Ops II, вышедшая в 2012 году, после чего окончательно ослеп.

Спустя три года TJ The Blind Gamer вернулся к любимому хобби, чтобы стать профессиональным игроком. Парень начал играть в Call of Duty: Black Ops III абсолютно вслепую. Помогает ему превосходное качество звука в этой серии игр. Реалистичная глубина звучания позволяет слабовидящему геймеру наслаждаться современными играми, и без проблем ориентироваться на виртуальной местности полагаясь лишь на слух.

Сегодня 19-летний игрок консультирует компанию Treyarch, разработчиков видеоигры, как сделать игру удобной для игроков со слабым зрением или полностью слепым. Среди идей TJ - добавить в Call of Duty синтез речи всех надписей на экране, а также помочь с навигацией на картах при помощи постоянных звуковых эффектов.

Игрок не останавливается на достигнутом и в течение пары недель надеется достигнуть 10 тысяч виртуальных побед. Проследить за успехами можно на его YouTube-канале.