В Татарстане бык убил зашедшего пьяным в загон мужчину

Бык смертельно ранил 69-летнего жителя Татарстана, когда мужчина пьяный зашел в загон к животному, сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан. Об этом передаёт Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Вечером 31 июля в селе Малый Толкиш Чистопольского района в результате нападения быка смертельно травмирован 69-летний мужчина. По предварительным данным, хозяин животного, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в загон к быку, который пытался сломать ограждение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в загон мужчина взял с собой палку, которой ранее бил животное. "В результате бык прижал хозяина к ограждению загона. От полученных повреждений мужчина скончался на месте", - добавляется в сообщении.

Отмечается, что проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего уточняются.