Правоохранительная миссия ЦАР направилась на место убийства журналистов

Правоохранители Центральноафриканской республики направлены на место убийства российских журналистов, миссия будет работать на месте преступления три дня, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство". Посольство РФ занимается вопросом транспортировки тел погибших российских журналистов на родину, это произойдет в ближайшие дни.

"Два уголовных дела - одно в России ведется, второе - на территории ЦАР. Сегодня была направлена правоохранительная миссия ЦАР еще раз на место, где были обнаружены трупы. Она продлится три дня. По крайней мере, так проинформировало нас руководство этого государства. Мы получили все заверения со стороны ЦАР о том, что будет предпринято все, чтобы прояснить обстоятельства гибели, найти преступников и их наказать", - сказала Захарова в эфире телепрограммы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли более тысячи человек. Ранее на сайте консульского департамента МИД РФ были опубликованы рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР "практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится". В российском министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в Центральноафриканской республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, и поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно.