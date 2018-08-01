США ввели санкции против двух турецких министров - ОБНОВЛЕНО

22:04

Министерство финансов США ввело санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Американский пастор удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации гюленистов FETÖ, признанной террористической в Турции, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

"По распоряжению президента министерство финансов вводит санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции, которые играли ведущую роль в задержании и аресте пастора Брансона", - сказал Сандерс на брифинге.

Она отметила, что все счета и активы министров, находящиеся в юрисдикции США, заморожены.

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21:49

Правительство США составляет список турецких юридических и физических лиц, на которые могут быть наложены санкции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, ограничения разрабатываются по принципу санкций, которые были введены против российских граждан и компаний.

Как отмечается, возможное введение санкций Вашингтона против Анкары связано с с уголовным преследованием в Турции граждан США.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не изменит свою позицию по задержанию американского пастора Эндрю Брансона, несмотря на угрозу санкций США.