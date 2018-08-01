В Колумбии повстанцы и власти не достигли соглашения о прекращении огня

Власти и повстанцы из Армии национального освобождения (АНО) Колумбии не смогли прийти к соглашению о прекращении огня, сообщил в среду сенатор Рой Баррерас, один из посредников переговорного процесса, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"АНО не поняла ситуацию с политической трансформацией (приходом нового президента - ред.). С их стороны было ошибкой отказаться от условий прекращения огня. Мы требуем, чтобы больше не было похищений, нападений и военных действий, это же, без сомнений, сделает и новое правительство. Что вы выиграли, отложив эти решения? Надеюсь, из-за этой ошибки возможность для мира не будет потеряна", - написал Баррерас в своем Twitter.

Ранее наблюдатели ожидали, что в среду утром стороны конфликта подпишут соглашение о прекращении огня. Седьмого августа в Колумбии состоится инаугурация Ивана Дуке, нового президента, который пришел к власти от партии противников мирных соглашений с повстанцами. АНО ведет вооруженную борьбу с властями с 1964 года. Она состоит из нескольких тысяч человек и является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в стране после РВСК.