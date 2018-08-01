Пассажиры упавшего в Мексике самолета рассказали о моменте крушения

Пассажиры рейса AM2431, потерпевшего крушение в мексиканском городе Дуранго, сообщили о якобы попавшей в лайнер молнии, которая и могла стать причиной ЧП, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Официальных данных расследования причин аварии пока нет, предварительно власти назвали причиной падения самолета во время взлета сильный порыв ветра.

"Нас ударила молния, и мы пошли вниз", - заявила семейная пара пассажиров, летевших этим бортом, на видеозаписи, которая размещена на портале Infobae. Фамилии пассажиров не указываются. Запись была сделана сразу после аварии в здании аэропорта Дуранго.

Ранее генеральный секретарь Партии национального действия (ПНД) Мексики в штате Дуранго Ромуло Кампусано, также бывший на борту, рассказал, что самолет набрал скорость, начал отрываться от земли и вдруг буквально упал. "Были два сильных удара, потом самолет загорелся", - сказал политик.

Всего в самолете Embraer 190, вылетавшем во вторник из Дуранго в Мехико, находились 103 человека - 99 пассажиров и четыре члена экипажа. Самолет выехал за пределы ВПП и загорелся, однако погибших нет. Пострадавшие были доставлены в больницы, но большую часть из них уже выписали.