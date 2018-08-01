США намерены продолжить оказывать давление на Китай по вопросам торговли

США продолжат оказывать давление на Китай по вопросам торговли, заявила на брифинге в среду официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Президент продолжит оказывать давление на Китай. Он не будет сидеть сложа руки и смотреть, как кто-то наживается на американской промышленности и американских рабочих", - сказала пресс-секретарь президента США.

Представитель Белого дома объявила, что позднее в среду администрация Трампа проведет брифинг по вопросам торговой политики в отношении Пекина. Сандерс заявила, что Вашингтон "продолжит приводить Китай к ответственности за нечестную торговлю".

Ранее во вторник агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что администрация США планирует предложить введение пошлин в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов.

Агентство пояснило, что ранее президент США Дональд Трамп хотел ввести пошлины в 10% на дополнительный расширенный список товаров и услуг, однако такие меры в администрации сочли недостаточными.

"Торговая война" между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

Трамп позднее заявил о готовности ввести пошлины на весь китайский импорт, если в этом возникнет необходимость. Согласно данным Бюро переписи населения США, в 2017 году объем ввоза китайских товаров в США составил 505,5 миллиарда долларов по сравнению со 129,9 миллиарда долларов экспорта американских товаров в Китай.