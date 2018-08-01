В Киеве митинг против сноса гаражей закончился стрельбой, есть пострадавший

Митинг против сноса гаражей в Киеве закончился стрельбой, пострадал мужчина, сообщила в среду пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным полиции, участники митинга перекрыли дорогу на улице Туполева, однако такие действия возмутили одного из водителей. Мужчина вышел из машины и выстрелил участнику акции в ногу, после чего скрылся с места происшествия, сообщили в полиции.

"Полиция устанавливает обстоятельства травмирования мужчины на улице Туполева в Святошинском районе. Пострадавший был среди участников акции, которые перекрыли дорогу - водитель автомобиля Volkswagen выстрелил ему в ногу, предварительно - из пневматического оружия", - говорится в сообщении полиции в Facebook.

Полиция в Киеве ввела план "перехват" для розыска машины, на месте работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.