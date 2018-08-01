Обама примет участие в избирательных кампаниях кандидатов в конгресс США

Экс-президент США Барак Обама намерен принять участие в избирательных кампаниях кандидатов на выборы в конгресс США от Демократической партии, сообщает пресс-служба 44-го президента, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Он рассчитывает провести кампанию в нескольких штатах этой осенью", - говорится в распространенном пресс-релизе.

В ходе выборов 6 ноября будет полностью переизбрана палата представителей (всего 435 мест) и на треть сенат конгресса США (33 из 100).

В сообщении также приводится первая часть списка кандидатов в палату представителей и сенат конгресса США, которых будет поддерживать Обама. Вторая часть списка, как ожидается, будет опубликована после завершения праймериз (предварительных внутрипартийных выборов).

"Я уверен, что вместе они укрепят эту страну, которую мы любим, восстановив возможности, которые широко распространены, восстановив наши союзы и положение в мире, и поддержав нашу фундаментальную приверженность справедливости, ответственности и верховенству закона", - приводятся в сообщении слова экс-президента.

В пресс-службе напоминают, что с момента ухода в отставку 20 января 2017 года Обама уже принимал участие в ряде избирательных кампаний и кампаниям по сбору средств для Демократической партии США.

Обама занимал свой пост в 2009-2017 годах.