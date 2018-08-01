Эрдоган: США не стоит угрожать Турции

1 августа 2018 22:43

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Вашингтон отказаться от угроз в адрес Анкары. Об этом сообщает Anadolu, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, Турция не изменит свою позицию по арестованному американскому пастору Эндрю Брансону, несмотря на угрозу санкций США.

Он также подчеркнул, что Вашингтон осведомлен о позиции Анкары по данному вопросу.

Эрдоган добавил, что "язык угроз не принесет пользы США".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что минфин США ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az