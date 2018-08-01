Эрдоган: США не стоит угрожать Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Вашингтон отказаться от угроз в адрес Анкары. Об этом сообщает Anadolu, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, Турция не изменит свою позицию по арестованному американскому пастору Эндрю Брансону, несмотря на угрозу санкций США.

Он также подчеркнул, что Вашингтон осведомлен о позиции Анкары по данному вопросу.

Эрдоган добавил, что "язык угроз не принесет пользы США".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что минфин США ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции.