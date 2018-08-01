Опубликовано видео из салона падающего самолета в Мексике - ВИДЕО
1 августа 2018 23:57 430
В Сети появилось видео, снятое одним из пассажиров авиалайнера, потерпевшего аварию в городе Дуранго в Мексике, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
На кадрах видно, как воздушное судно разгоняется по взлетной полосе во время дождя, но, едва оторвавшись от земли, падает вниз.
Самолет Embraer 190 компании Aeromexico, на борту которого находились 99 пассажиров и четыре члена экипажа, должен был следовать из Дуранго в Мехико, рухнул в среду во время взлета. Погибших в результате инцидента нет, большую часть пострадавших уже выписали из больниц.
Власти назвали возможной причиной падения самолета сильный порыв ветра. Пассажиры лайнера также рассказали о якобы попавшей в него молнии.
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