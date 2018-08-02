МИД Турции пообещал ответить на американские санкции

2 августа 2018 07:12

Анкара ответит на санкции США, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее минфин США ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. Согласно разъяснениям минфина США, главы минюста Турции Абдулахмит Гюль и МВД Сулейман Сойлу повинны в "серьезных нарушениях прав человека".

"Попытка США ввести санкции в отношении двух наших министров не останется без ответа", - написал Чавушоглу в Twitter.

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