МИД Турции пообещал ответить на американские санкции
2 августа 2018 07:12 206
Анкара ответит на санкции США, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее минфин США ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. Согласно разъяснениям минфина США, главы минюста Турции Абдулахмит Гюль и МВД Сулейман Сойлу повинны в "серьезных нарушениях прав человека".
"Попытка США ввести санкции в отношении двух наших министров не останется без ответа", - написал Чавушоглу в Twitter.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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