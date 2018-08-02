Чавушоглу: США не добьются выдачи пастора с помощью санкций

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу дал понять, что требующие выдачи пастора США не добьются этого при помощи санкций, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее минфин США ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона, выдачи которого добивается Вашингтон. Согласно разъяснениям минфина США, главы минюста Турции Абдулахмит Гюль и МВД Сулейман Сойлу повинны в "серьезных нарушениях прав человека".

"Мы не сможем решить наши проблемы, если администрация США не поймет, что не достигнет своих незаконных требований с помощью таких методов", - написал Чавушоглу в Twitter.

Американский пастор Брансон удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации гюленистов FETÖ, признанной террористической в Турции, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).