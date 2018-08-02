Увлеченный футбольной трансляцией россиян не заметил ограбления квартиры

Во время чемпионата мира по футболу в России в Костроме обокрали квартиру одного из местных жителей. По словам потерпевшего, он не заметил случившегося, поскольку был увлечен футболом, сообщает региональное управление МВД, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сотрудники полиции выяснили, что пока глава семейства увлеченно следил за событиями футбольного матча, а супруга вышла по делам, неизвестный через незапертую входную дверь похитил сумку с деньгами.

Ограбленный болельщик обратился в полицию, в результате расследования задержан 36-летний вор-рецидивист, страдающий наркотической зависимостью. Он признался, что в день ограбления обошёл несколько квартир в поисках денег.

Чемпионат мира по футболу впервые состоялся в России с 14 июня по 15 июля.