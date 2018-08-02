На продажу выставили эксклюзивный Ferrari Шумахера - ФОТО

В Швейцарии продается особый суперкар Ferrari Enzo, ранее принадлежавший Михаэлю Шумахеру. Цена Феррари не сообщается, но по слухам, она составит не менее миллиона долларов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщает Motor1.

Ferrari Enzo оснащен 6,0-литровым V12 мощностью 660 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,4 с и развивает 350 км/ч.

Ferrari Шумахера несколько отличается от стандартной модели. Его комплектацию пополнили электростеклоподъемники и аудиосистема Bose. Салон отделан дорогой кожей Cuoio.

Кроме того, у автомобиля титановые колесные диски и красные тормозные суппорты, а сиденья и пороги украшены логотипами Шумахера. Также руководители Феррари оставили свои автографы с пожеланиями на нижней части капота.

Шумахер пользовался купе Ferrari Enzo в Швейцарии. Суперкар проехал всего 8363 км. Его уже пытались продать в 2013 году, но тогда покупатель не нашелся. Это, кстати, не первый Ferrari Шумахера, выставленный на продажу - в прошлом году даже его гоночный болид продавали.