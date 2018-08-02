Жара в Мексике, погибло более 70 человек
Жара стала причиной смерти свыше 70 человек в районе города Мехикали в штате Нижняя Калифорния Северная в Мексике. Об этом в среду вечером сообщила газета Milenio со ссылкой на региональную службу судебно-медицинской экспертизы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, с 1 по 31 июля из-за высоких температур умерли 73 человека в возрасте 25-60 лет, из них шестеро - от теплового удара. Как рассказал координатор службы Сесар Рауль Гонсалес Вака, многие из умерших страдали от заболеваний сердечно-сосудистой системы, почек или легких, причиной которых стала наркозависимость.
В конце минувшей недели в большинстве регионов Мексики из-за жары был введен режим чрезвычайной ситуации. Это решение позволило властям штатов получить доступ к ресурсам специального фонда для оказания помощи гражданам.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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