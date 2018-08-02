Кит-убийца схватил яхту и столкнул с другим судном - ВИДЕО

В Канаде косатка заплыла на пристань в городе Ванкувер, из-за чего вызвала столкновение двух судов, сообщает агентство UPI.

Косатка могла зацепиться за якорь одной из яхт или просто решила с ним поиграть, в результате чего яхту развернуло и потянуло в сторону другого судна, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Яхты столкнулись и, по словам владельца яхты, получили небольшие повреждения, никто не пострадал.

Косатки - хищные морские млекопитающие, которых часто называют китами-убийцами.

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