Кит-убийца схватил яхту и столкнул с другим судном - ВИДЕО
2 августа 2018 09:23 1 003
В Канаде косатка заплыла на пристань в городе Ванкувер, из-за чего вызвала столкновение двух судов, сообщает агентство UPI.
Косатка могла зацепиться за якорь одной из яхт или просто решила с ним поиграть, в результате чего яхту развернуло и потянуло в сторону другого судна, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Яхты столкнулись и, по словам владельца яхты, получили небольшие повреждения, никто не пострадал.
Косатки - хищные морские млекопитающие, которых часто называют китами-убийцами.
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