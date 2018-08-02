В Украине засняли редкий американский спорткар
Спорткар Chevrolet Corvette в Украине - не такая уж и редкость, но, как правило, встречаются современные модели шестого и седьмого поколения. Но самыми крутыми считаются старые Corvette и особенно - модель третьей генерации (1968-1982 годы).
Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, именно такой спорткар Chevroletе был замечен в Киеве. Низкое обтекаемое купе с выдвижными фарами сразу обращает на себя внимание.
В столице засняли финальную версию Chevrolet Corvette C3, выпускавшуюся с 1980 по 1982 год. Такой авто комплектовали 5,7-литровым V8 мощностью 190-230 л. с.
Конечно, более ранние Corvette C3 были гораздо мощнее (доходило и до 500 л. с.), однако в 70-х новые эко-стандарты "задушили" американские моторы.
Зато Шевроле Корвет начала 80-х, как правило, богато оснащены - кожаный салон, центральный замок, круиз-контроль, электропривод сидений. Как и у современной модели, панели крыши здесь снимаются.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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