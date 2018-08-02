Huawei теперь продает больше смартфонов, чем Apple

Huawei обогнала Apple и стала вторым по популярности в мире поставщиком смартфонов. Как сообщает глобальная аналитическая компания IDC, во втором квартале этого года корпорация отгрузила больше 54 млн устройств, это соответствует доли почти в 16% от глобального рынка. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

В итоге для Huawei рост производства составил больше 40% по сравнению с прошлым годом. На первом месте по-прежнему Samsung. Ее нынешние 20% мирового рынка уже не кажутся недосягаемыми, тем более, что южнокорейская компания оказалась единственной в топ-5, чьи продажи сократились на 10% по сравнению с 2017 годом. Apple осталась фактически при своих 0,7% плюс Oppa прибавила немного и уступила четвертую строчку Xiaomi, чьи продажи выросли почти в половину.