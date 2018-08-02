Роналду забил с передачи Роналду - ВИДЕО

Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналдупровел очередную тренировку с командой, в ходе которой отличился голом. Видео появилось в Instagram-аккаунте Bleacher Report Football.

В ходе занятия футболисты соревновались в точности. Нужно было по воздуху послать мяч в перекладину. Роналду это удалось, однако форвард не остановился и добил мяч плечом в сетку ворот, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Первый официальный матч за "Ювентус" Роналду может провести 18 августа. В этот день туринцы в стартовом туре Серии А встретятся с "Кьево".

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