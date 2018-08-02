Музей возле пещеры в Таиланде, где спасли школьников, будет готов к концу 2018 года

Строительство музея и возведение статуи 38-летнему офицеру ВМС Таиланда Саману Кунану, погибшему во время операции по спасению 12 школьников и их тренера из пещеры Тхам Луанг, началось возле подземелья в провинции Чианграй. Как сообщила газета Bangkok Post, процесс будет завершен через 4-5 месяцев.

"Это место будет служить напоминанием о событии, сотрудничестве и герое, который пожертвовал своей жизнью, - уверен художник Чхалерчай Коситпипат, работающий на месте. - Оно привлечет иностранных туристов и местных жителей". Он добавил, что проект "прекрасно будет сочетаться с местной природой и окружающей средой".

По данным газеты, комплекс будет включать в себя здание, где будет находиться галерея с фотографиями, а также картинами о прошедшей спасательной операции. Размер деревянной постройки составит 3 на 13 метров. Отмечается, что статуя офицера уже готова на 40%.

23 июня в пещере Тхам Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрывались от прибывавшей воды пропавшие. В течение трех дней, с 8 по 10 июля, водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка и одну - из пяти человек. Все были доставлены в больницу Прачанукро в городе Чианграй, откуда их выписали 18 июля.