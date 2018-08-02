В Техасе при взрывах на газопроводе пострадали семь человек - ОБНОВЛЕНО

12:42

Семь человек получили серьезные ранения в результате трех взрывов на газопроводе в американском в штате Техас, сообщает местный телеканал CBS7 со ссылкой на начальника отдела по вопросам общественной информации округа Мидленд Элану Ладд.

Согласно данным телеканала, первое сообщение о взрыве поступило в среду около 11.30 по местному времени. Инцидент произошел в округе Мидленд в восьми километрах от шоссе.

"Это был огромный огненный шар ... который, казалось, находился в двух милях (около 3,2 километра - ред.)", - заявляет Ладд.

Как сообщает телеканал, семеро пострадавших были госпитализированы с серьезными ранениями, четверо из них с ожогами. Среди пострадавших - двое работников пожарной службы и пять работников трубопроводной компании.

По данным телеканала, после инцидента все трубопроводы были перекрыты, а оставшийся в трубах газ сжигается.

Власти округа и спасательные службы сейчас находятся на месте происшествия.

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10:31

Пять человек получили серьезные ожоги в среду в результате серии взрывов и последовавшего за ней пожара на газопроводе близ города Мидленд в штате Техас в районе крупнейшего в США нефтегазового месторождения - Пермского бассейна. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Местные власти рассказали, что после первого хлопка на место происшествия прибыли пожарные, которым удалось потушить пламя, однако вскоре прогремели новые взрывы, в результате чего одним из пострадавших стал сотрудник пожарной службы.

Отмечается, что первостепенной задачей для спасателей было как можно быстрее прекратить подачу газа и заблокировать распространение огня, так как в районе инцидента находится широкая трубопроводная сеть, и значительная часть инфраструктуры могла быть уничтожена.

Причины взрыва устанавливаются.